US-Präsident Donald Trump ist mit seiner Frau Melania am Freitag nach Florida geflogen. Im Anschluss fuhren sie weiter nach Parkland, um dort Überlebende des Schul-Massakers zu besuchen. Im North Broward Hospital sprach Trump auch mit Ärzten und Rettungskräften. Einige der Verletzten seien innerhalb von nur 20 Minuten im Krankenhaus gewesen. Ein 19-jähriger Täter hatte am Mittwoch an seiner ehemaligen High School 17 Personen erschossen. Die Ermittlungen zu den genaueren Hintergründen laufen noch.