In der Debatte über die Einwanderungspolitik erhöht US-Präsident Donald Trump den Druck auf den Kongress. Die Parlamentarier sollten sofort ein Gesetz verabschieden, um die Grenze zu Mexiko besser zu schützen, forderte Trump am Montag auf Twitter. Zur Not müsse der Senat Abstimmungsregeln so ändern, dass eine einfach Mehrheit reiche, um das Gesetz zu verabschieden und den laut Trump "massiven Zustrom von Drogen und Menschen" zu stoppen. Dem unter seinem Vorgänger Barack Obama erlassenen Daca-Programm, das Hunderttausende Migranten vor einer Abschiebung schützt, erteilte er zugleich erneut eine Absage: "Daca ist tot", schrieb Trump. Trump reagierte per Twitter auch auf Nachrichten über rund 1200 Menschen aus mittelamerikanischen Ländern, die zurzeit durch Mexiko zu US-amerikanischen Grenze ziehen. Trump beschuldigte die mexikanische Regierung wenig bis gar nichts gegen diese Migranten zu tun. Unter den Migranten sind auch Mütter mit ihren Kindern wie Gabriel Hernandez: "Ich denke wir haben auch Rechte, zum Beispiel weitergehen zu können, ein besseres Leben mit unseren Kindern zu haben. Es ist schlecht als Mutter hier alleine zu sein, wir kennen niemand. Die Kritiker sagen, wir suchen nur unseren eigenen Vorteil, aber wir wollen nur das Beste für unsere Kinder." Der Zug startete Ende März an der Grenze zu Guatemala und soll bis zur US-Grenze führen. Manche der Migranten wollen Asyl beantragen, andere wollen nach eigenen Angaben versuchen, auf anderem Weg über die Grenze zu gelangen.