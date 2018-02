"Wir verhängten heute das größte Maß an Sanktionen, das es je gegeben hat." Der verbale Schlagabtausch zwischen den USA und Nordkorea geht in die nächste Runde. Der US-Präsident Donald Trump kündigte am Freitag, die Strafmaßnahmen gegen das kommunistische Land drastisch zu verschärfen. "Wenn die Sanktionen nicht funktionieren, müssen wir zu Phase 2 übergehen. Phase 2 könnte sehr hart und für die Welt sehr, sehr unerfreulich werden. Aber die Sanktionen werden hoffentlich Wirkung zeigen." Das US-Finanzministerium werde bald Maßnahmen ergreifen, um Einnahmequellen trockenzulegen, die Nordkorea für sein Atomprogramm und das Militär nutze. Die Sanktionen richteten sich gegen mehr als 50 Reedereien, Schiffe and Handelsfirmen, welche die Regierung in Pjöngjang darin unterstützten, bisherige Strafmaßahmen zu umgehen. Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hatten sich im vergangenen Jahr monatelang mit Drohungen überzogen. In Washington gibt es große Sorgen, dass Nordkorea Atomraketen entwickelt, die auch das amerikanische Festland treffen könnten. Wegen des Atom- und Raketenprogrammes ist Nordkorea bereits mit internationalen Sanktionen belegt.