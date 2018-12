Die Uneinigkeit der Demokraten und Republikaner im Weißen Haus ist wohl kaum ein Geheimnis. Dass die Presse Zeuge eines spontanen Wortgefechtes wird, ist trotzdem eher eine Seltenheit. Trump traf sich am Dienstag mit den führenden Demokraten beider Kongresskammern um Einigkeit im Streit um die Finanzierung der Grenzmauer zu Mexiko zu erreichen. Der Präsident fordert fünf Milliarden Dollar zur Finanzierung der Mauer und Sicherheitsmaßnahmen entlang der Grenze zum südlichen Nachbarn. Es wurde erwartet, dass Schumer und Pelosi, die die Fraktionen der Demokraten im Senat und im Repräsentantenhaus anführen, nur 1,3 Milliarden Dollar anbieten wollten. Trump sagte bei dem Treffen mit den demokratischen Spitzenpolitikern Chuck Schumer und Nancy Pelosi er werde im Haushaltskonflikt mit dem Kongress einen "government shutdown" in Kauf nehmen, wenn er bei der Grenzsicherung nicht bekomme, was er wolle. "Die Menschen in unserem Land wollen keine Kriminellen und Leute, die viele Probleme haben und mit Drogen in unser Land strömen" Die Oppositionellen Schumer und Pelosi betonten hingegen nachdrücklich, dass sie es nicht zum Regierungsstillstand kommen lassen wollten. Der Streit wurde live im Fernsehen übertragen.