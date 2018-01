Die USA haben den Palästinensern mit dem Entzug ihrer Finanzhilfen gedroht, wenn sie sich weiterhin weigern, Friedensverhandlungen mit Israel aufzunehmen. Man habe einen großartigen Friedensplan, der sowohl für die Palästinenser als auch für Israel gut sei, sagte US-Präsident Donald Trump am Donnerstag nach einem Treffen mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Sollten die Palästinenser die USA aber weiter "missachten", stünden die riesigen Summen, die man ihnen zahle, zur Debatte. "Sie haben uns vor einer Woche missachtet, als sie es unserem großartigen Vizepräsidenten nicht erlaubt haben, sie zu sehen. Und wir geben ihnen Hunderte Millionen Dollar an Hilfen und Unterstützung. Das sind gewaltige Zahlen, das versteht niemand. Dieses Geld liegt auf dem Tisch und wird nicht zu ihnen kommen, bevor sie sich hinsetzen und über den Frieden verhandeln. Ich kann ihnen sagen, dass Israel Frieden schließen will. Und sie müssen es auch wollen. Oder wir haben nichts mehr damit zu tun." Trump bezog sich damit auf die Weigerung von Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas, US-Vizepräsident Mike Pence bei dessen Besuch in der Region vor wenigen Tagen zu empfangen. Die Palästinenserführung hatte aus Verärgerung über die Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt durch Trump ihre Bereitschaft zur Teilnahme an Friedensverhandlungen unter US-Vermittlung aufgekündigt. Trump bekräftigte seine Absicht, einen Nahost-Frieden zu vermitteln. Mit der Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt habe er ein bisheriges Haupthindernis aller Verhandlungen vom Tisch genommen. Israel werde dafür Zugeständnisse machen müssen, sagte Trump.