US-Präsident Donald Trump will bis Ende des Jahres über einen neuen Botschafter bei den Vereinten Nationen entscheiden. Das sagte er am Freitag in Washington: "Wir werden eine Entscheidung fällen. Ich habe so viele Bewerber. Darunter auch Heather Nauert. Aber wir gucken uns viele Kandidaten an. Niki Haley bleibt ja noch bis Ende des Jahres. Es gibt einige gute Bewerber. Ich werde mich in den nächsten Wochen entscheiden, bis Ende des Jahres." Die amtierende UN-Botschafterin Niki Haley hatte im Oktober überraschend ihren Rücktritt zum Ende des Jahres angekündigt.