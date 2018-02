Zum Schutz der heimischen Industrie hat sich US-Präsident Donald Trump erneut für Zölle auf die Einfuhr von Stahl ausgesprochen. Er wolle die Stahlindustrie zurück in das Land holen, sagte der US-Präsident am Montag in der Hauptstadt Washington. Wenn dafür Zölle notwendig seien, werde es Zölle geben, fügte er hinzu. Das koste vielleicht ein bisschen mehr, aber man habe Jobs. Das US-Präsidialamt erklärte, es sei noch keine endgültige Entscheidung über die Schutzzölle gefallen. Nach Trumps Äußerungen legten die Aktien von US-Stahlkonzernen zu. Die Aktien von Thyssenkrupp hingegen verloren weiter. Das US-Handelsministerium hatte Trump mehrere Optionen für Zölle auch zum Schutz der Aluminiumindustrie vorgelegt. Im April muss Trump eine Entscheidung treffen.