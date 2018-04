US-Präsident Donald Trump legt im Handelsstreit mit China nach und droht mit zusätzlichen Zöllen im Volumen von 100 Milliarden Dollar. Er habe die Handelsbeauftragten der US-Regierung damit beauftragt, über die Zusatzzölle nachzudenken, teilte Trump am Donnerstag mit. Dies geschehe im "Licht von Chinas unfairer Vergeltung" gegen die vorangegangen US-Zollentscheidungen. Bei einem Auftritt in West Virginia sprach Trump dabei auch die Beziehung zur EU an. "Man muss gegen diejenigen vorgehen, die einen nicht richtig behandeln. Ich bin mir sicher, dass wir langfristig eine fantastische Beziehung zu China haben werden. Aber wir müssen das jetzt richtig stellen. Und das gilt auch für andere Länder. Die Europäische Union arbeitet in Handelsfragen massiv gegen uns. Das ist sehr ungerecht. Das Mädchen da vorn nickt mit dem Kopf. Ja genau, Du weißt Bescheid wegen der Europäischen Union. Wir können fast keine Geschäfte machen. Sie schicken ihre Autos hierher. Sie schicken alles hierher. Und unsere Produkte wollen sie nicht nehmen? Das dürfen wir nicht zulassen. Sind wir da einer Meinung?" Erst vor wenigen Tagen hatten die USA Importzölle von 25 Prozent auf 1300 chinesische Güter im Gesamtwert von 50 Milliarden Dollar auf den Weg gebracht. Damit soll unter anderem die Technologiebranche getroffen werden. Die Regierung in Peking hatte umgehend mit Zollplänen für 106 US-Waren in ähnlicher Größenordnung gekontert.