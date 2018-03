US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstagabend milliardenschwere Handelsmaßnahmen gegen China in die Wege geleitet. Die Schritte hätten ein Volumen von 60 Milliarden Dollar, sagte Trump. Es ist das größte Handelsdefizit, das je ein Land in der Geschichte unseres Planeten gehabt hat, es ist außer Kontrolle geraten. Er habe die Volksrepublik aufgefordert, den Handelsüberschuss sofort um 100 Milliarden Dollar zu reduzieren. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer ergänzte, dass China eine Politik des erzwungenen Technologietransfers verfolge. Nun sollten Zölle auf ausgewählte chinesische Produkte erhoben werden. Seine Erklärung zur Handelspolitik wurde auch in Europa mit Spannung erwartet. Trump sagte, mit der Europäischen Union wolle man Verhandlungen über niedrigere Handelsbarrieren aufnehmen. Lighthizer hatte vor dem Senat gesagt, dass für europäische Hersteller Ausnahmen bei den neuen US-Zöllen auf Stahl und Aluminium gewährt werden.