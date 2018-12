US-Präsident Donald Trump muss weiter nach einem neuen Stabschef suchen. Sein ursprünglicher Wunsch-Kandidat Nick Ayers, der momentan Stabschef des Vize-Präsident Mike Pence ist, hatte erklärt, er würde lediglich vorübergehend einspringen. Nun zieht Trump Insidern zufolge gleich mehrere Kandidaten für den Posten im Weißen Haus in Betracht. Dazu zähle der derzeitige Handelsbeauftragte Robert Lighthizer, der die Handelsgespräche mit China leitet. Ebenfalls in der Auswahl seien der ehemalige Wahlkampfberater David Bossie, New Jerseys Ex-Gouverneur Chris Christie und der republikanische Abgeordnete Mark Meadows. Dies sagten mehrere Personen, die in die Suche nach einem Nachfolger für John Kelly eingeweiht sind. Auch Finanzminister Steven Mnuchin war als Kelly-Nachfolger im Gespräch. Einer seiner Vertrauten sagte jedoch, Mnuchin glaube, er sei in seiner jetzigen Funktion hilfreicher für die Regierung. Kelly gibt seinen Posten nach Angaben Trumps Ende des Jahres ab. Das Verhältnis der beiden war zuletzt erheblich angespannt. Häufig soll es Streit gegeben haben.