US-Präsident Donald Trump hat den Menschen in den von Hurrikan "Florence" verwüsteten Gebieten Hilfen zugesagt und Unterstützung bei der Beseitigung der Schäden versprochen. Am Mittwoch besuchte der US-Präsident die betroffenen Regionen an der Südostküste der USA, unter anderem war er in Conway in South Carolina. Auch mehrere Tage nach dem Durchzug des Wirbelsturms standen hier immer noch Gebiete unter Wasser. Der Sturm "Florence" hatte schwere Überschwemmungen verursacht, vor allem in den Bundesstaaten North- und South Carolina. Der heftige Regen hatte Flüsse stark anschwellen lassen und Straßen, Häuser und Geschäfte unter Wasser gesetzt. Stromleitungen wurden zerstört und Brücken beschädigt. Was auch immer getan werden könne, werde getan, versprach Trump: "Ich weiß, dass ihr einige harte Tage hattet. Und das das noch eine lange Zeit so bleiben wird. Aber dann geht es an den Wiederaufbau und wir stehen von Anfang an hinter euch. Jetzt sieht es gut aus, aber das ist nur die Ruhe vor dem Sturm, denn ihr werdet sehr viel Wasser bekommen. Wir sehen, wie es kommt, niemand hätte gedacht, dass das passiert. Ihr habt schon jetzt alle Rekorde gebrochen und es werden noch vier, fünf oder sechs Fuß Wasser dazukommen. Washington ist bei euch und Trump ist bei euch. Wir sind alle hundertprozentig bei euch und werden das durchstehen." Zwar hatte es zuletzt größtenteils aufgehört zu regnen, in einigen Flüssen steigen die Pegelstände aber weiter. Die Katastrophenschutzbehörde warnte, die Probleme seien noch nicht überstanden. Infolge des Unwetters starben nach offiziellen Angaben mindesten 36 Menschen, davon allein 27 in North Carolina.