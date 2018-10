Trotz massiver Proteste hat US-Präsident Donald Trump seinen umstrittenen Wunschkandidaten für das Oberste Gericht der Vereinigten Staaten durchgesetzt. Der Senat stimmte am Samstag mit einer Mehrheit von 50 zu 48 für den erzkonservativen Juristen Brett Kavanaugh, der als Richter auf Lebenszeit am Supreme Court vereidigt wurde. Der Abstimmung vorausgegangen war ein wochenlanger Streit über die Nominierung Kavanaughs, dem drei Frauen sexuelle Übergriffe in den 1980er Jahren vorgeworfen haben. Kavanaugh weist die Anschuldigungen zurück. Trump sagte zu Reportern an Bord der Air Force One, er sei zu "hundert Prozent" sicher, dass Ford die falsche Person benannt habe, als sie Kavanaugh des sexuellen Übergriffs beschuldigte. Kavanaugh sei eine hervorragende Person. Für Trump bedeutet die Ernennung einen doppelten Erfolg. Zum einen verspricht er sich davon Rückenwind für die Kongresswahlen im November. Zum anderen kann er mit dem 53-Jährigen die konservative Mehrheit am Supreme Court wohl für Jahrzehnte zementieren. Vor dem Kapitol und dem Obersten Gerichtshof demonstrierten Hunderte Menschen gegen Kavanaugh. Mehr als 160 Demonstranten wurden festgenommen.