Hinweis: Dieser Beitrag ist ohne Sprechertext. "Gestern war ein großer und unglaublicher Tag. Vergangene Nacht hat die Republikanische Partei der Geschichte die Stirn geboten und die Senatsmehrheit ausgebaut und gleichzeitig die Erwartungen im Repräsentantenhaus bei weitem übertroffen." "Manche republikanische Kandidaten haben sich von uns ferngehalten. Sie haben sehr schlecht abgeschnitten. Ich bin nicht sicher, ob ich darüber glücklich oder traurig sein sollte, aber es geht mir gut damit." "Hoffentlich können wir im kommenden Jahr alle zusammenarbeiten, um weiter für das amerikanische Volk zu liefern, bei Wirtschaftswachstum, Infrastruktur, Handel, niedrigeren Medikamentenpreisen." "Es ist für Mitglieder beider Parteien an der Zeit zusammenzukommen, die Parteilichkeit zur Seite zu schieben und das US-Wirtschaftswunder so stark zu erhalten." "Politisch schaden sich die Demokraten selbst, mir nutzt das. Aber ich will die Mauer, weil wir sie brauchen. Ich kann mich nicht auf einen Regierungs-Stillstand festlegen, er ist aber möglich." "Fast seit der Ankündigung meiner Kandidatur haben sie uns diese Ermittlungs-Erschöpfung beschert. Das ist ein langer Zeitraum, sie haben nichts in der Hand, Null, weil es da nichts gibt. Sie können dieses Spiel spielen, aber wir können es besser." "Aktuell haben wir so ziemlich die reinste Luft, das sauberste Wasser aller Zeiten. So wird es immer bleiben, darauf bestehen wir. Die Umwelt ist sehr wichtig für mich."