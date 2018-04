US-Präsident Trump und Japans Ministerpräsident Abe wollen die Handelsgespräche zwischen beiden Ländern intensivieren. Abe war mit seiner Frau am Mittwochabend zu Gast bei Trump und Melania in Florida. Trump bekräftigte, er ziehe bilaterale Gespräche vor, um ein Abkommen zum Abbau des US-Handelsdefizits zu erzielen. Während Abe an dem Abend unterstrich, dass beide Seiten sich einig seien, Gespräche über freie, faire und auf Gegenseitigkeit beruhende Handelsabkommen aufzunehmen. Und dafür wäre das transpazifische Freihandelsabkommen TPP für beide Länder am besten geeignet. US-Präsident Trump wirft unter anderem Japan, China und Deutschland vor, auf Kosten der USA hohe Handelsbilanzüberschüsse zu erwirtschaften.