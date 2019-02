Die vietnamesische Hauptstadt Hanoi wurde als Treffpunkt für das nächste Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un festgelegt. Nachdem das Weiße Haus bislang nur von Vietnam gesprochen hatte, nannte Trump am Freitag via Twitter nun auch den genauen Ort. Das Treffen soll am 27. und 28. Februar sein. Trumps Unterhändler traf sich zur Vorbereitung der Zusammenkunft mit Vertretern in Nord- und Südkorea. Weitere Besprechungen sollen folgen. Ein erstes Treffen zwischen Trump und Kim gab es im Juni 2018 in Singapur. Dabei hatten beide zugesagt, Korea atomwaffenfrei zu machen. In den Verhandlungen darüber sind nach US-Angaben bislang aber kaum Fortschritte erzielt worden. Deshalb haben die USA ihren Sanktionsdruck auf Nordkorea aufrecht erhalten. Kim Jong Un feierte derweil das 71. Jubiläum der Koreanischen Volksarmee. Das Nordkoreanische Staatsfernsehen berichtete, Kim habe in seiner Rede betont, dass er an seinen neuen Plänen festhalte, um Nordkorea zu einem erfolgreichen sozialistischen Land zu machen.