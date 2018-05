Auf Twitter hatte US-Präsident Donald Trump die Nachricht schon verkündet. In einer Rede im US-Bundesstaat Indiana sagte er es noch einmal persönlich. Zuvor hatte er drei Amerikaner empfangen, die aus nordkoreanischer Haft entlassen worden waren. "Um zwei Uhr morgens hatte ich die unglaubliche Ehre, drei tapfere Amerikaner zu begrüßen, die in Nord Korea festgehalten wurden. Und wir haben sie angemessen willkommen geheißen. Und am 12. Juni werden ich mich in Singapur mit Kim Jong Un treffen. Um eine Zukunft des Friedens und der Sicherheit anzustreben, für die ganze Welt" Das beherrschende Thema bei dem Treffen wird voraussichtlich das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm werden, das im vergangenen Jahr zu starken Spannungen zwischen den beiden Staaten führte. Südkorea äußerte sich über das geplante Gipfeltreffen erfreut. Man hoffe, dass so ein dauerhafter Frieden entstehen könne. Mit der Wahl Singapurs muss sich Trump nicht auf ein schwieriges Territorium begeben. Der Stadtstaat ist ein enger US-Verbündeter, in dessen Hafen regelmäßig amerikanische Kriegsschiffe einlaufen. US-Regierungskreisen zufolge waren auch andere Tagungsorte im Gespräch. Trump wollte sich demnach eigentlich im Grenzgebiet zwischen den koreanischen Staaten mit Kim treffen. Berater hätten aber argumentiert, dass dies wie ein Besuch in Pjöngjang für den Präsidenten schlecht ausgesehen hätte.