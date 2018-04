US-Präsident Donald Trump will die Grenze zu Mexiko militärisch schützen. Dies solle solange gelten, bis es eine Grenzmauer und angemessene Sicherheit gebe, sagte Trump am Dienstag vor Journalisten. Er habe die Idee mit Verteidigungsminister Jim Mattis besprochen, sagte er mit Blick auf einen Konvoi von Einwanderern aus Mittelamerika, der sich zurzeit auf dem Weg zur US-Grenze befindet. Der Zug von mehr als 1200 Einwanderern wird von einer Interessenvertretung für Migranten organisiert. Seit Jahren kommen immer wieder Gruppen von Einwanderern in die USA, die aus Mittelamerika vor Gewalt, Drogen- und Menschenhandel fliehen. Trumps Idee sorgte für Bedenken bei US-Bürgern, hier beispielsweise in Los Angeles. "Ich verstehe, dass die Grenzsicherung für viele Leute wichtig ist, aber es gibt bessere Wege das zu tun, mit Technologie oder mehr Menschen. Und wir geben Geld für diese Mauer aus, die das Ökosystem zerstören wird. Das Militär einzusetzen, sorgt nur für Ärger." "Es ist zuerst einmal eine Verschwendung an Ressourcen. Ein ziemlicher Personalaufwand, es ist eine lange Grenze, die man überwachen müsste. Also wenn man entlang der Mauer Soldaten aufstellt, das wären ein ziemlich großer Aufwand. Und wenn unserer Hauptfokus auf der Verteidigung unserer Nation liegt, dann sollten wir nicht unsere Ressourcen in einer Gegend einsetzen, in der es uns nicht wirklich hilft. Verstehe Sie?" "Ich glaube er sorgt für mehr Ärger als es unbedingt sein müsste. Kanada und Mexiko sollten unsere besten und nahesten Freunde und Alliierten sein." Trump kündigte ein weiteres Treffen zu seinen Plänen an, genauere Infos blieb er aber schuldig. Hinzukommt, dass in den USA reguläre militärische Einheiten nicht für den Grenzschutz eingesetzt werden dürfen, lediglich die Nationalgarde kann als Verstärkung an die Grenze beordert werden.