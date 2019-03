Landung des griechischen Regierungshubschraubers auf der vor der türkischen Küste gelegenen Ägäisinsel Agathonisi. Bei seiner Ankunft warf Griechenlands Ministerpräsident Alexis Tsipras dem Nachbarn am Montag vor, mit Jets den Luftraum seines Landes verletzt zu haben. "Sie zwangen den Helikopter, in dem ich mich befand, auf eine niedrige Flughöhe, bis griechische Jets die Eindringlinge wie stets abdrängten." Er verurteile den Vorfall. "Sie sollten wissen, dass solche dummen Aktionen nichts bewirken, sie haben umsonst Sprit verschwendet. Das ist meine Botschaft an sie. Erstens weil wir immer da sein werden, um unsere nationale Integrität zu verteidigen, und zweitens, weil der griechische Ministerpräsident zur abgelegensten Insel und Ecke unseres Landes kommen wird, selbst wenn er dorthin schwimmen müsste." In der Türkei war von einer "Routine-Mission" die Rede. Wie auf Agathonisi wurde am Montag auch in der griechischen Hauptstadt Athen des Aufstandes von 1821 gegen die Herrschaft des Osmanischen Reichs gedacht. Obwohl die Türkei und Griechenland Nato-Verbündete sind, kommt es immer wieder zu Spannungen zwischen den alten Rivalen - zum Beispiel wegen Überflugrechten.