Der Tokioter Fischmarkt Tsukiji ist legendär. Regelmäßig wird hier der erste Thunfisch des Jahres zu Rekordpreisen verkauft. Und er gilt als der größte Fischmarkt der Welt. An vollen Tagen strömen etwa 40.000 Menschen über das Gelände. Aber seit Jahren soll der Markt nun umziehen. Denn das Gelände in der Nähe des Zentrums ist kostbar. Aber es kam unter anderem zu Problemen mit dem Grundstück des neuen Fischmarkts, auf dem giftige Stoffe gefunden wurden. Die Familie von Tai Yamaguchi hat ihren Fischstand bereits seit über 50 Jahren in Tsukiji. Und von hier wegzugehen, ist für sie unvorstellbar. "Ich will hier nicht weg. Und ich glaube nicht, dass wir überhaupt umziehen sollten. Deshalb bin ich auch dagegen. Aber die Regierung ist stark und tut alles, um uns durch Verschleierung und Lügen zu bewegen. Sie behauptet, selbst wenn wir "Nein" sagen und nicht gehen, sondern hierbleiben, dass wir selbst dann nicht bleiben können. Und als Minderheit haben wir keine Chance irgendetwas auszurichten, selbst wenn wir hierbleiben." Und auch alle Proteste werden vermutlich wenig helfen. Denn in Kürze wird der Tsukiji -Fischmarkt geschlossen werden. Nach über 90 Jahren. Und dann wird der neue Fischmarkt seine Pforten öffnen. Aber soweit ist der Umzug zum Glück nicht. Denn der neue Markt liegt nur etwa vier Kilometer weiter im Südosten der Stadt, in Toyosu.