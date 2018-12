Rettung in der Not. Der Tsunami in Indonesien hat nicht nur die Menschen schwer getroffen. Diese Meeresschildkröten wurden von der Flutwelle an Land gespült. In der Provinz Banten konnten Helfer nun mehr als 30 Schildkröten zurück in ihr Element bringen. Darunter auch einige Exemplare der vom Aussterben bedrohten Echten Karettschildkröte. Am Strand sind noch die Schäden und Verwüstungen zu sehen, die die Naturkatastrophe verursacht hat Der Tsunami war am 22. Dezember durch einen Unterwasser-Erdrutsch nach dem Ausbruch des Vulkans Anak Krakatau ausgelöst worden. Hunderte Menschen kamen dabei ums Leben. Mehrere Küstengebiete der Inseln Java und Sumatra an der Sunda-Straße wurden verwüstet. Um die Vulkaninsel herum wurde eine Sperrzone verhängt. Die Behörden warnten, der Krater von Anak Krakatau sei weiterhin zerbrechlich.