Am Sonntag hat der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu (gesprochen: Tschavuscholu) in Qatar gesagt, dass das Weiße Haus an einer möglichen Auslieferung des islamischen Predigers Fethulla Gülen arbeiten würde. Dies habe der US-Präsident Donald Trump kürzlich am Rande des G20-Gipfels in Argentinien zugesagt. 2016 war es zu einem Putschversuch in der Türkei gekommen, für den die Regierung die Anhänger der Gülen-Bewegung verantwortlich gemacht haben. Seither sind Hunderttausende Menschen festgenommen worden und Tausende wurden von Türkischen Gerichten verurteilt. Gülen, der im selbstgewählten Exil in den USA lebt, widerspricht in den gescheiterten Putsch von 2016 verwickelt gewesen zu sein.