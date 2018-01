Trotz internationaler Appelle zur Zurückhaltung setzt die türkische Armee ihren Angriff auf die syrischen Kurden fort. Operation Olivenzweig gehe wie geplant voran, teilte die Armeeführung am Dienstag mit. Man habe bereits 260 Kämpfer YPG und der Extremistenorganisation Islamischer Staat getötet. Die Syrischen Demokratischen Streitkräfte warfen der türkischen Regierung vor zu lügen. Die Zahlen seien übertrieben, außerdem gebe es in der Region Afrin keine IS-Kämpfer. Ein Sprecher sagte, neben Kurden kämpften auch US-amerikanische, britische und deutsche Kämpfer gegen die Invasoren. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan betrachtet die YPG aber als Ableger der international geächteten Kurdischen Arbeiterpartei PKK, die für Autonomie der Kurden in der Türkei kämpft. Eine von der YPG kontrollierte Region an der türkischen Südgrenze ist für ihn inakzeptabel. Vor der türkischen Offensive in Nordsyrien sind nach Schätzungen der Vereinten Nationen 5000 Menschen geflüchtet. Nach dem Völkerrecht ist ein Angriffskrieg, wie ihn die Türkei am Wochenende startete, verboten. Die USA unterstützen die Volksverteidigungseinheiten YPG im Kampf gegen die Extremistenmiliz Islamischer Staat.