Nach mehr als zwei Jahren hat die Türkei am Freitag den US-Pastor Andrew Brunson freigelassen und damit den Weg hin zu einer Normalisierung der Beziehungen zu den USA geebnet. Ein Gericht im westtürkischen Alaiga verurteilte Brunson am Freitag zwar zu einer dreijährigen Haftstrafe, ordnete zugleich aber dessen Freilassung an. Nach Angaben seines Antwalts flog der evangelikale Pfarrer umgehend zurück in die USA. Brunson lebte seit mehr als 20 Jahren in der Türkei. Seine Festnahme vor zwei Jahren wurde mit angeblichen Verbindungen zu kurdischen Extremisten und dem in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen begründet.