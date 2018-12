Die Außen- und Verteidigungsminister der Türkei und Russlands trafen sich am Samstag in Moskau, um die Lage nach dem angekündigten Truppenrückzug der USA aus Syrien zu besprechen. Beide Länder halten an ihrer Zusammenarbeit fest. Die Türkei und Russland teilen das Ziel "terroristische Organisationen" aus Syrien zu vertreiben, so der türkische Außenminister Cavusoglu nach dem Treffen. Die Türkei werde zudem an ihrer Kooperation mit dem Iran festhalten. Die USA hatten Mitte Dezember angekündigt, ihre Soldaten aus Syrien abzuziehen. Diese Entscheidung könnte zu neuen Kämpfen und Interessenskonflikten in Syrien führen, sowie zu einer zugespitzten Lage für die syrischen Kurden. Am Freitag haben sich Konvois der türkischen Armee auf die Kurdenmetropole Manbidsch in Nordsyrien zubewegt. Die türkische Regierung bezeichnet die dort ansässige Kurden-Miliz YPG als Terrorgruppe. Bisher hatten die kurdischen YPG-Kämpfer die Unterstützung der US-Soldaten.