Die Türkei stemmt sich gegen den dramatischen Verfall der Lira. Die Ankündigung der Landes-Zentralbank, die Liquiditätsversorgung der Geschäftsbanken sicherzustellen, half am Montagmorgen aber nur kurzfristig. Die türkische Währung legte zunächst zu, rutschte dann aber wieder ab. Ali Delici stand am Montag an einer Wechselstube in Istanbul Schlange, um Euro zu tauschen. Der Deutsche, der aus der Türkei stammt, beobachtet die Entwicklung mit Sorge. "Wir versuchen, so viele Euro wie möglich umzutauschen. Für die Leute, die in der Euro-Zone leben, wie wir, ist der Kurs gut, aber für die Türkei und die türkische Wirtschaft, ist es wirklich schlecht. Uns bleibt nur übrig, Euro umzutauschen und das machen wir." Die Lira hat seit Jahresbeginn mehr als 40 Prozent ihres Wertes verloren. Präsident Recep Tayyip Erdogan rief seine Landsleute in den vergangenen Tagen mehrfach auf, im Kampf gegen den Kurssturz Dollar und Euro in Lira zu tauschen. Hilfen beim Internationalen Währungsfonds zu beantragen, lehnte Erdogan ab. Der türkische Finanzminister Berat Albayrak hatte am Wochenende einen Aktionsplan für die Wirtschaft angekündigt. Dieser soll die Märkte beruhigen und den starken Kursverfall der Lira stoppen. In einem Interview der Zeitung "Hürriyet" sagte der Schwiegersohn von Präsident Erdogan, der Plan und die Maßnahmen seien vorbereitet und fertig. Details nannte er nicht. Die Maßnahmen sollen unter anderem an kleine und mittlere Unternehmen richten, die von Währungsschwankungen am stärksten betroffen seien. "Mein Business ist eingeschränkt, weil ich mit importierten Waren handele", sagt dieser Geschäftsmann. "Ich werde die Preise heute anheben, weil die Einkaufspreise um 20 wegen der Währungsschwankung angestiegen sind. Das hat natürlich Folgen für die Leute." "Die Zukunft sieht nicht rosig aus und davor haben wir Angst", sagt diese Frau. "Wir wissen nicht, was in einem Monat sein wird, das ist nicht gut." Ein wesentlicher Grund für den Kursverfall sind Befürchtungen, dass Erdogan seine Machtfülle nutzen könnte, um sich massiv in die Wirtschaft und die Währungspolitik einzumischen. Zudem liegt Erdogan mit dem Nato-Partner USA bei mehreren Themen über Kreuz. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump am Freitag eine Verdoppelung der Sonderzölle auf Stahl und Aluminium aus der Türkei angeordnet. Erdogan drohte daraufhin mit einer wirtschaftlichen und politischen Abkehr vom Westen.