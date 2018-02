Am Donnerstagnachmittag war der türkischen Regierungschef Binali Yildirim zu Gast bei der geschäftsführenden Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ein kritisches Thema war unter anderem die Inhaftierung des deutschen Journalisten Deniz Yücel, der seit einem Jahr ohne Anklageschrift in der Türkei im Gefängnis sitzt. Doch offenbar gibt es da kaum Bewegung. Yildirim wiederholte auf der Pressekonferenz die bereits bekannte Aussage, dass er die Hoffnung hege, dass der Fall Yücel bald vor Gericht komme. Und mit einer Verhandlung könne sich dann auch "eine Hoffnung für ihn ergeben". Und Bundeskanzlerin Merkel erklärte, sie habe im Gespräch mit Yildirim die besondere Dringlichkeit des Falles deutlich gemacht: "Er ist jetzt seit über einem Jahr ohne Anklageschrift gefangen und im Gefängnis: Und deshalb habe ich heute zum wiederholten Male darauf hingewiesen, dass dieser Fall eine besondere Dringlichkeit für uns hat. Aber natürlich auch alle anderen Fälle." Wenige Stunden vor dem Besuch von dem türkischen Ministerpräsidenten Yildirim bei Bundeskanzlerin Merkel hatten mehrere Dutzend Kurden vor dem Bundeskanzleramt damit begonnen, gegen den Export von deutschen Rüstungsgütern an das türkische Militär zu protestieren. Vor wenigen Wochen war die türkische Armee in den Norden Syriens einmarschiert, um dort nach eigenen Angaben gegen kurdische Extremisten vorzugehen. Dabei kommen zurzeit auch Hunderte Panzer des Typs Leopard aus deutscher Produktion zum Einsatz.