Diese Bilder des türkischen Staatsfernsehens ohne Ton sollen zeigen, wie Dutzende von Zivilisten dabei gestoppt werden, als sie versuchen, die belagerte nordsyrische Stadt Afrin zu verlassen. Laut türkischer Regierung werden diese Menschen an ihrer Flucht aus Afrin gehindert durch Gegner des türkischen Militärs hier, nämlich durch Kämpfer der syrisch-kurdischen YPG. Das türkische Militär hat nach eigenen Angaben im Kampf gegen die Kurden-Miliz YPG mittlerweile Afrin eingekesselt. Das sei ein wichtiger Fortschritt in der Offensive gegen die YPG, erklärte das Militär am Dienstag. Die Türkei hatte im Januar eine Offensive gegen die YPG im Nordwesten Syriens begonnen. Diese Bilder wiederum aus dem Internet sollen zeigen, wie Verbündete der türkischen Armee, nämlich Kämpfer der "Freien Syrischen Armee", gegen die Kurden in Afrin vorrücken. Ein Mann, der dieser Gruppierung angehören soll, sagt hier: "Jetzt haben wir dieses Dorf Qoballah befreit von der Kurdischen Arbeiterpartei, von der PKK, und von der Partei der demokratischen Union, PYD. Dieser Sieg führt uns zum nächsten. Die dritte Brigade der Nationalen Befreiungsarmee erringt Sieg um Sieg. Wir sind auf dem Vormarsch in die Stadt Afrin, gegen die letzten Stellungen der PKK, und der Sieg ist nah!" Mit Blick auf den anderen Brennpunkt in Syrien, das Gebiet Ost-Ghuta mit vielen Menschen auf der Flucht, haben laut syrischem Staatsfernsehen erste Gruppen von Zivilisten mit ihrem Abzug aus der Rebellen-Enklave begonnen. Unter ihnen seien Kranke und Verletzte, berichtete das Fernsehen am Dienstag. Sie kämen auf von der Regierung kontrolliertes Gebiet. Dieser Mann sagt nach seiner Ankunft hier am Kontrollposten: "Wir starben. Wir sind krank. Wir danken Euch und möge Gott Terroristen bestrafen. Sie töten uns. Die Lage ist sehr schlecht. Sie haben uns ausgehungert und uns unterdrückt. Sie haben uns zerstört, das Land zerstört, die Kinder zerstört." Die Vereinten Nationen (UN) hatten verlangt, dass rund 1000 kranke und verletzte Zivilisten aus der bei Damaskus gelegenen Region in Sicherheit gebracht werden sollen. Während der Offensive der syrischen Regierungstruppen gegen Ost-Ghuta wurden nach UN-Angaben in fast einem Monat mehr als 1100 Zivilisten getötet. In der umkämpften Stadt Duma sagte am Montag eine Frau, die nicht erkannt werden wollte, mit Blick auf diese Kinder: "Wir sind sehr müde hier. Die Lage ist tragisch. Unsere Heimat, unser Land und unsere Kinder haben wir verloren. Mein Sohn starb den Märtyrertod, mein Mann ist verwundet. Seit vier Jahren verwundet. Wir haben Blut gespuckt, wie wir sagen. Wir haben alles verloren. Alles, was wir wollen, ist, dass Gott unser Leiden mildert. Wir bitten Gott um Hilfe. Wir bitten die Menschen, für uns zu beten. Die Welt hat die syrischen Kinder in Ghuta vergessen. Gott möge uns helfen. Wir sind so müde. Bitte betet für uns!" Rund 400.000 Menschen sind in Ost-Ghuta seit Jahren eingeschlossen. Das Gebiet wird von radikal-islamischen Milizen kontrolliert, die Medienberichten zufolge vor allem von Saudi-Arabien unterstützt werden.