So turbulent, fast chaotisch geht es wohl selten zu bei der Sitzung eines Komitees des Obersten Gerichtshofes der USA. Am Dienstag ging es aber teilweise hoch her: Grund war die Berufungssitzung für den neuen Obersten Richter Brett Kavanaugh - Wunschkandidat von US-Präsident Donald Trump. Die zuständige Polizei berichtete von mehr als 60 Zwischenfällen während der Sitzung. Kritiker aus den Reihen der Demokraten bemängeln, das nicht alle Informationen zu Kavanaugh bekannt seien, Akten über seine Zeit im Weißen Haus würden zurückgehalten. Erst nach mehr als sieben Stunden konnte der Kandidat sein Statement abgeben: "Ein Richter muss unabhängig sein. Unbeeinflusst vom Druck der Öffentlichkeit. Unsere unabhängige Justiz ist das Kronjuwel unserer konstitutionellen Republik. In der unabhängigen Justiz ist der Oberste Gerichtshof die letzte Verteidigung für die Gewaltenteilung und die Rechte und Freiheiten, die durch die Verfassung garantiert sind." Mit der Berufung Kavanaughs befürchten viele in den USA eine weiter konservative Ausrichtung des Obersten Gerichts. Die Berufung wäre ein Posten auf Lebenszeit. Die Anhörung wird in den nächsten Tagen fortgeführt.