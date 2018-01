In Tunesien dauern die Proteste gegen steigende Preise und Steuererhöhungen an. In der Hauptstadt Tunis demonstrierten am Dienstag zahlreiche Menschen gegen die Maßnahmen, mit denen die Regierung ihre Haushaltsprobleme in den Griff bekommen will. Die wichtigste Oppositionspartei des nordafrikanischen Landes rief zu weiteren Protesten auf. Der Chef der Volksfront, Hamma Hammami, sagte, die am 1. Januar verhängten Maßnahmen zielten auf die Armen und die Mittelschicht ab. Am Vortag waren in mehr als zehn Orten Proteste ausgebrochen. Dabei kam bei Ausschreitungen 40 Kilometer westlich von Tunis ein Mensch ums Leben. In der Hauptstadt blieben die Proteste am Dienstagnachmittag lautstark, aber friedlich. "Die Gewalt, die wir gestern gesehen haben, den Vandalismus und die Plünderungen, akzeptieren wir nicht, sagt dieser Demonstrant. "Aber man kann sie als das Ergebnis von Hunger und Armut sehen, die seit Jahren in der tunesischen Bevölkerung herrschen." Ministerpräsident Youssef Chahed rief zur Ruhe auf. Demonstrationen seien akzeptabel, nicht aber Gewalt. Er versprach, dass 2018 "das letzte schwierige Jahr für die Tunesier" sein werde. Nach dem sogenannten Arabischen Frühling, der in Tunesien seinen Anfang genommen hatte, wird das Land heute im Westen als einziges gesehen, wo es eine erfolgreiche Demokratisierung gab. Der nordafrikanische Staat kämpft aber mit wirtschaftlichen Problemen: So sind unter anderem die Einnahmen aus dem Tourismus seit zwei Anschlägen im Jahr 2015 zurückgegangen. Und wegen des steigenden Staatsdefizits ist der Wert des tunesischen Dinars gesunken. Das macht es der Regierung noch schwerer, ihre Auslandsschulden zu begleichen.