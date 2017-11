Dutzende Demonstranten waren am Donnerstagvormittag vor die Firmenzentrale von Siemens nach München gekommen. Anlässlich der Bilanz-Pressekonferenz des Konzerns wollten sie darauf aufmerksam machen, dass sie fürchten ihre Jobs zu verlieren. Siemens hatte angekündigt in der Kraftwerks-Sparte Power und Gas Tausende Stellen abbauen zu müssen, auch die Schließung ganzer Werke ist möglich. Die Windkraft-Tochter Siemens Gamesa hat bereits den Abbau von 6000 Arbeitsplätzen angekündigt. Siemens müsse reagieren, sagte Siemens-Chef Joe Kaeser: "Und die Nachfrage wird sich in Richtung Asien und Lateinamerika und Afrika verschieben. Und deshalb werden wir auch hier tun, was zu tun ist, unsere Kapazitäten sorgfältig und entschlossen anpassen und die Strukturveränderungen auch umsichtig und verantwortungsvoll machen." Trotz des Gegenwindes in einigen Bereichen war 2016/17 für Siemens ein Rekordjahr. Der Umsatz legte im abgelaufenen Geschäftsjahr um vier Prozent auf 83 Milliarden Euro zu, Ende September lagen noch Aufträge im Volumen von 126 Milliarden Euro vor. Unter dem Strich stand ein Nettogewinn von 6,2 Milliarden Euro, der um elf Prozent höher ausfiel als 2015/16. "Die meisten Geschäfte bei Siemens sind so stark wie noch nie. Wir sind für das digitale Zeitalter wirklich bestens gerüstet." Im nächsten Jahr will der Siemens-Chef eine neue Strategie für die Jahre nach 2020 erarbeiten. Die Ziele, die sich der Siemens-Vorstand nach Kaesers Amtsantritt vor drei Jahren in der "Vision 2020" gegeben habe, seien in weiten Teilen bereits jetzt erreicht oder auf einen tragfähigen Weg gebracht, sagte Kaeser.