Kurz vor dem EU-Gipfel in Salzburg hat EU-Ratspräsident Donald Tusk EU-Staaten vor "Spielchen" in der Flüchtlingspolitik gewarnt. In diesem Jahr würden weniger als 100.000 neue Flüchtlinge und Migranten in der EU ankommen, sagte Tusk am Mittwoch in Salzburg. Das sei weniger als vor der Flüchtlingskrise. Man dürfe sich nicht spalten lassen. In Salzburg soll unter anderem über einen Ausbau der EU-Grenzschutzagentur Frontex und erneut über die Verteilung von Flüchtlingen gesprochen werden. Vor allem osteuropäische EU-Staaten lehnen dies weiter ab. Ein anderes wichtiges Thema sind die Verhandlungen zum Brexit. Tusk sagte dazu: O-Ton: "Heute gibt es vielleicht mehr Hoffnung, aber es gibt sicher weniger und weniger Zeit. Deshalb müssen wir jetzt jeden Tag für Gespräche nutzen. Ich möchte das weiterhin in diesem Herbst abschließen. Deshalb werde ich auf unserem Treffen vorschlagen, dass wir einen weiteren Gipfel für etwa Mitte November einberufen." Tusk sagte, die aktuelle Position der britischen Regierung zum Brexit weise zumindest in einigen Aspekten eine positive Tendenz auf.