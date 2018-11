In Sri Lanka dauern die Ausgrabungen eines Massengrabes an. Bei Bauarbeiten in der Stadt Mannar waren bereits im März mehr als 230 Skelette entdeckt worden. Wegen der großen Zahl der Toten hatten sich die Behörden entschieden, die Ausgrabungen in mehreren Stufen durchzuführen. Die Funde werden in einem Gerichtsgebäude weiter untersucht. Genauere Angaben zu Alter und Herkunft der Toten können die Experten derzeit noch nicht machen. Vieles deutet jedoch darauf hin, dass es sich um Regierungssoldaten und Angehörige der Rebellenorganisation „Befreiungstiger von Tamil Eelam" LTTE handelt. Die Armee und LTTE hatten sich in Sri Lanka über Jahrzehnte einen blutigen Bürgerkrieg geliefert, der 2009 endete.