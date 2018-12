In einem fliegenden Flugzeug hat am Donnerstag eine Frau ihr Baby zur Welt gebracht. Das teilte die Fluggesellschaft Turkish Airlines mit. Drei Stunden, nachdem die Maschine in der gabunischen Hauptstadt Libreville abgehoben war, hat die 21-jährige Frau ihre Wehen bekommen, hieß es in einem Statement. Ein Segen, dass der Vater des Neugeborenen ein Arzt ist. Zusammen mit Crewmitgliedern hat er sein eigenes Kind auf rund 13.000 Metern Höhe entbunden. Eigentlich wollte das Paar aus dem Kongo von Istanbul aus weiter nach San Francisco fliegen. Mutter und Kind wurden nach der Zwischenlandung aber erstmal in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Eltern ging es den beiden zum Zeitpunkt der Landung gut.