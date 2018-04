Er hat offenbar eine Reise nach Nordkorea hinter sich, der designierte US-Außenminister Mike Pompeo. In Pjöngjang soll er am Osterwochenende Machthaber Kim Jong Un getroffen haben. Das zumindest haben Mitarbeiter der Trump-Regierung behauptet. Demnach hat Pompeos Reise den US-Präsidenten Trump in dem Glauben bestärkt, dass das Zustandekommen konstruktiver Gespräche mit Kim möglich sind. Am Dienstag hatte Trump bekanntgegeben, die USA hätten direkte Gespräche mit Pjöngjang geführt. Das sagte der US-Präsident anlässlich eines Besuchs des japanischen Regierungschefs Shinzo Abe. "Wir hatten direkte Unterredungen mit hochrangigen Gesprächspartnern, mit Nordkorea. Ich denke, das wird den Boden dafür bereiten, dass gute Dinge geschehen werden ." Trump sagte außerdem, Zeitpunkt und Ort des Treffens müssten noch bestimmt werden. Die Zusammenkunft werde aber nicht in den USA stattfinden, möglicherweise Ende Mai oder Anfang Juni oder aber auch gar nicht. Als mögliche Treffpunkte gelten Pjöngjang, die entmilitarisierte Zone in Korea, Stockholm oder Genf. Das Thema Nordkorea dürfte in dieser Woche auch die Gespräche zwischen Trump und seinem japanischen Besuch dominieren. Beobachtern zufolge steht Shinzo Abe der Annäherung zwischen den USA und Nordkroea skeptisch gegenüber. Er fürchte, dass ein Abkommen die auf Japan gerichteten Kurzstreckenraketen außer Acht lassen könnte. Während seines Besuch auf Trumps Anwesen in Florida lobte Abe sein Gegenüber für seine "standhafte Entschlossenheit", den Konflikt zu lösen. Auch Trump demonstrierte Geschlossenheit. Japan und die USA stünden fest zusammen. Wie von Beobachtern erwartet, brachte Abe auch das Schicksal der in Nordkoea entführten japanischen Staatsbürger auf. Deren Freilassung dürfte Bedingung für Japans Zustimmung zu einem Nordkorea-Abkommen sein. Erst vor Kurzem hatte Trump angekündigt, den Rückzug der USA aus dem Transpazifischen Freihandelsabkommen zu überdenken. Ob der US-Präsident das von Japans Rückendeckung in Sachen Nordkorea abhängig macht, war zunächst unklar.