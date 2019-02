In der konfliktreichen, indischen Region Kaschmir wurde am Donnerstag ein Selbstmordattentat mit hoher Opferzahl verübt. Laut lokaler Medien hat ein 18-Jähriger einen Bus mit einem mit Sprengstoff beladenen SUV gerammt. In dem Bus befanden sich über vierzig Polizisten, die durch den Anschlag zu Tode kamen. Ein Journalist, der kurz nach der Explosion vor Ort war berichtete davon, blutige Leichenteile über die Straße verteilt gesehen zu haben. Die islamistische Gruppe Jaish-e-Mohammad aus Pakistan hat die Verantwortung für den Anschlag übernommen. Kaschmir ist eine mehrheitlich von Muslimen bewohnte Region, seit Jahrzehnten streiten sich Pakistan und das zunehmend hinduistisch geprägte Indien um die alleinige Autorität über das Gebiet. Indiens Premierminister Narendra Modi hielt am Freitag am Rande einer Veranstaltung eine Schweigeminute ab, verurteilte das Attentat scharf, und machte Pakistan für den Anschlag verantwortlich. Modi, der der Hindunationalistischen Partei BJP angehört, sagte: "Terroristen und ihre Anführer sollen wissen, dass sie einen großen Fehler begangen haben, für den sie teuer bezahlen müssen." Der Führer der Oppositionspartei Congress, Rahul Gandhi, sagte am Freitag, es sei wichtig zu erkennen, dass die Terroristen versuchten, das Land mit derart "widerwärtigen" Anschlägen zu teilen. "Dieses Land, und die gesamte Opposition werden zusammenhalten", so Rahul Gandhi. Konflikte zwischen muslimischen und hinduistischen Teilen des Landes gehören nicht nur in Kaschmir zur Aktualität Indiens. Aufgebrachte Demonstranten verbrannten pakistanische Flaggen, als Protest gegen den Anschlag. Das Außenministerium Pakistans wies jedoch jeden Vorwurf zurück, an dem Anschlag beteiligt gewesen zu sein.