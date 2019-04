Neuigkeiten aus der slowenischen Hauptstadt Ljubljana. Dort hat eins der Hotels nach Renovierungsbedarf auf Schlafkapseln statt weiter auf die üblichen Hotelzimmer gesetzt. Eindrücke, die man vielleicht bereits aus Tokio kennt, gibt es daher nun auch in Slowenien. Der Geschäftsführer des Hotel Central, Matej Rigelnik zu den Hintergründen. "Wir haben uns für die Kapseln entschieden, weil dies eine neue Geschichte in Slowenien und auf dem Balkan ist, die die Gäste bisher noch nicht erlebt haben, obwohl es sie in Japan seit über 40 Jahren gibt. Dies ist ein einzigartiges Erlebnis für Gäste, die auf diese Art ein bis zwei Nächte in einer solchen Kapsel verbringen können." Und die Idee kommt gut an. Denn erst Ende März wurden sie bezugsfertig und bis Ende April war sofort alles ausgebucht. Die Kapsel besteht fast ausschließlich aus dem Bett. In dem Raum gibt es nur noch ein TV-Gerät und einen Safe. Das Badezimmer ist außen und muss mit anderen Gästen geteilt werden. Hauptmotiv für die Kunden auf die kleine Schlafkapsel zu setzten, könnte vor allem der Preis sein. Denn während in dem Hotel das Standard Doppelzimmer im Mai bei etwa 130 Euro liegt, zahlt man für die Kapsel nur deutlich geringere 30 Euro im gleichen Zeitraum.