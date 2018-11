Den "schlechtesten Deal aller Zeiten" können Briten in einem neuen Geschäft in London machen. Die mühsam ausgehandelte Brexit-Einigung ist im britischen Volk umstritten. Am Freitag hat die Kampagne "Peoples Vote" einen Laden eröffnet, der völlig überteuerte Produkte anbietet. "Sie können die einzig wahre Brexit-Mayonaise kaufen, ein großer Deal, es ist sehr; sehr teuer" , sagt TV-Moderatorin Konnie Huq, die das Geschäft mit eröffnet hat. Spezialangebot am Black Friday: "Zahl mehr, bekomm weniger". Im Angebot: Verwelkte Blumen, wenig bis gar kein Gemüse, Fleisch, bei dem man kaum Chemikalien herausschmeckt. Neben den ironischen Sprüchen möchte man aber auf ernste Themen hinweisen: "Wenn wir die EU verlassen, werden plötzlich viele Dinge nicht mehr reguliert. Wir werden versuchen, Handelsabkommen mit Ländern einzugehen, die möglicherweise nicht die Standards haben, wie wir sie gewohnt sind. So können Produkte ungeprüft bleiben. Wir bieten hier Sachen wie 'chloriertes Hühnchen' an, Dinge, die den Durchschnittsbürger entsetzen würden, aber vielleicht zur Realität werden könnten." Costupper heißt der Laden auf Englisch. Ein Costcutter ist zu Deutsch Jemand, der in einem Unternehmen dafür sorgt, dass gespart wird. Einen Costupper würde man im Wortspiel also als Verschwender bezeichnen.