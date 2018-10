Zeit ist Geld, heißt es in einem Sprichwort. Für Paul Beiwinkler sind es jedoch vor allem die Geräte, die die Zeit messen, an denen sein Herz hängt. Denn der 81-Jährige sammelt Uhren. Jede tickt anders und verschafft sich daher auf unterschiedliche Weise Gehör. Rund 450 Uhren aus aller Welt und verschiedenen Epochen nennt Beiwinkler sein Eigen. Sie sind unübersehbare Zeugnisse von Beiwinklers Sammelleidenschaft, die bereits in der Kindheit begonnen hat. Alle halbe Jahre hat Beiwinkler allerdings ein Problem. Er muss die Uhren wegen der Sommer- oder Winterzeit umstellen: "Bei der Umstellung auf die Sommerzeit ist es ja ganz einfach. Ich dreh den Zeiger eine Stunde vor, das ist kein Problem. Aber beim Zurückstellen ist es ein Problem mit den Uhren, die man nicht zurückstellen kann, weil sie eben mechanisch so gebaut sind, dass es nicht geht." Zu dieser ungewöhnlichen Sammelleidenschaft kam es, als Beiwinkler 1994 in den Vorruhestand trat. Er erinnerte sich an seine Ausbildung als Maschinenschlosser und reparierte zum Zeitvertreib kaputte Uhren von Freunden und Nachbarn. Der tatsächliche Wert der mechanischen Kunstwerke interessiert Beiwinkler allerdings weniger. Für ihn ist es einfach nur eine Leidenschaft. Und mit der Zeitumstellung, die am Wochenende stattfindet, hat er persönlich - bis auf das mechanische - kein Problem.