Die EU-Regierungen haben am Donnerstag in Brüssel die Verlängerung der im Ukraine-Konflikt verhängten Russland-Sanktionen beschlossen. Grund sei, dass es "Null Fortschritte bei der Umsetzung des Minsk-Abkommens" gebe, twitterte EU-Ratspräsident Donald Tusk am Abend. Ohne einen neuen Beschluss wären die Sanktionen am 31. Januar 2019 ausgelaufen. Die 2014 wegen russischer Unterstützung für die Separatisten in der Ostukraine verhängten Wirtschaftssanktionen müssen halbjährlich verlängert werden. Daneben gibt es auch noch Strafmaßnahmen gegen russische Firmen und Personen, die im Zusammenhang mit der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim verhängt wurden. Die Bundesregierung hatte eine Verlängerung befürwortet und sich am Mittwoch optimistisch gezeigt, dass dies gelingen werde. In Brüssel gab es dagegen keine Unterstützung für die von einigen östlichen EU-Staaten geforderte Verhängung neuer Sanktionen gegen Russland wegen der Festnahme ukrainischer Marinesoldaten im Asowschen Meer. Die EU-Regierungen verlangen aber die sofortige Freilassung und haben der Ukraine weitere Hilfe zugesagt.