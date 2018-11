In der sich zuspitzenden Ukraine-Krise hat sich CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer zu möglichen Sanktionen gegen Russland geäußert. Sollte sich der Sachverhalt um das russische Vorgehen gegen ukrainische Seeleute im Asowschen Meer bestätigen, habe die Politikerin schon eine Antwort, sagte sie im Reuters-Interview am Freitag: "Eine Antwort könnte aus meiner Sicht sein, dass zum Beispiel, solange dieser Zustand andauert, russische Schiffe, die aus der Region kommen, eben aus dem Asowschen Meer, so lange auch nicht mehr in europäische oder in US-Häfen anlaufen dürfen, wie dieser Zustand mit der Ukraine nicht beseitigt ist, darüber muss man sicherlich reden." Deutschland und Europa müssen in der Außenpolitik mehr Verantwortung übernehmen, so Kramp-Karrenbauer. Die Kandidatin für den CDU-Parteivorsitz über einen möglichen Einsatz der deutschen Marine im Asowschen Meer: "Das ist sicherlich eine weitere Stufe, eine weitere Eskalationsstufe. Ich wäre sehr froh, wir würden vorher Lösungen finden, die das überflüssig machen." Russische Grenzboote hatten am Sonntag drei ukrainische Marineschiffe aufgebracht und die Boote und Seeleute festgesetzt. Ukraines Präsident Petro Proschenko und US-Präsident Donald Trump hoffen im Rahmes des G20-Gipfels in Buenos Aires auf Bundeskanzlerin Angela Merkel als Vermittlerin in dem seit 2014 andauernden Konflikt.