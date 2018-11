Donald Trump erwägt wegen des Ukraine-Konflikts, sein geplantes Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin am Rande des G20-Gipfels abzusagen. In einem Interview mit der "Washington Post" sagte der US-Präsident, er erwarte einen umfassenden Bericht seines Sicherheitsteams zu der Beschlagnahmung von ukrainischen Marinebooten durch Russland. Dieser werde entscheidend sein. Der seit Jahren schwelende Konflikt um die von Russland annektierte Halbinsel Krim war am Sonntag in der Straße von Kertsch eskaliert. Russland mit Hilfe eines Frachtschiffs drei ukrainischen Marinebooten die Einfahrt ins Asowsche Meer. Russische Grenzschutzboote beschossen die ukrainischen Schiffe und verletzten dabei mehrere Matrosen. Dann beschlagnahmten sie die Boote und brachten sie mit ihren Besatzungen in den Hafen von Kertsch. Der russische Geheimdienst FSB veröffentlichte am Dienstag Videoaufnahmen von dem Vorfall sowie Äußerungen von drei festgesetzen Crewmitgliedern. Darin erklären die Matrosen, die Russen hätten sie gewarnt, in die Straße von Kertsch einzufahren. Eine unabhängige Bestätigung, ob die Seeleute die Interviews freiwillig gegeben haben, gab es zunächst nicht. Ein Gericht auf der Krim ordnete unterdessen laut einem Bericht der russischen Nachrichtenagentur TASS für zwölf der 24 festgenommenen Seeleute eine zweimonatige Untersuchungshaft an. Sowohl Russland als auch die Ukraine warnten vor einer weiteren Eskalation Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko sagte am Dienstag in Kiew: "Nach dem Vorfall im Asowschen Meer mussten wir sicherstellen, dass die ukrainische Armee im Fall einer umfassenden Invasion abwehrbereit ist", sagte Poroschenko. An der Grenze stehen russische Panzer, die noch nicht abgzogen wurden. Ich möchte nicht, dass irgendjemand denkt, das sei ein Spiel. Unserem Land droht ein ausgewachsener Krieg mit Russland." Poroschenko sagte er habe versucht, ein Telefonat mit Putin zu führen, allerdings keine Antwort erhalten. Er habe sich daraufhin an Bundeskanzlerin Angela Merkel gewandt