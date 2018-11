Das ukrainische Parlament hat am Montagabend der Verhängung des Kriegsrechts zugestimmt. Es soll ab Mittwoch für 30 Tage in jenen Gebieten gelten, in denen die Gefahr eines russischen Angriffs als besonders hoch eingeschätzt wird. Der ukrainische Präsident Poroschenko hatte zunächst einen Zeitraum von 60 Tagen gefordert. Die jüngste Eskalation zwischen der Ukraine und Russland war auch Thema einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates in New York. Dort erklärte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, die Beschlagnahme ukrainischer Schiffe durch Russland sei eine Verletzung der ukrainischen Souveränität und ein "arroganter Akt", den die internationale Gemeinschaft verurteilen müsse. Russische Grenzschutzboote beschossen am Sonntag vor der annektierten ukrainischen Halbinsel Krim drei ukrainische Kriegsschiffe und beschlagnahmten sie anschließend. Die Ukraine sprach von einer militärischen Aggression. Russland dagegen erklärte, die ukrainischen Schiffe seien illegal in russische Hoheitsgewässer eingedrungen.