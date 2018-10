Wenige Tage vor der Stichwahl um das Präsidentenamt in Brasilien deutet eine weitere Umfrage auf einen Sieg des rechtspopulistischen Kandidaten Jair Bolsonaro hin. Nach der am Mittwoch veröffentlichten Erhebung wollen 57 Prozent der Wähler am Sonntag für Bolsonaro stimmen und nur 43 Prozent für seinen linken Gegner Fernando Haddad von der Arbeiterpartei. Die Abstimmung gilt als Bewährungsprobe für die Demokratie in der größten Volkswirtschaft Lateinamerikas, die von Politskandalen und wirtschaftlicher Misere gezeichnet ist. In der ersten Wahlrunde hatte Bolsonaro 46 Prozent der Stimmen erhalten und damit die absolute Mehrheit nur knapp verfehlt.