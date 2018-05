Wahl oder Nicht-Wahl, das ist hier die Frage: Die Regierungen von gut einem Dutzend Staaten erhöhen den Druck auf die Führung von Venezuela, die Präsidentschaftswahl am 20. Mai zu verschieben. Das Votum sei unrechtmäßig und es fehle an Glaubwürdigkeit, schrieben Vertreter der sogenannten "Lima-Gruppe" überwiegend konservativer Regierungen aus den USA und Spanien sowie unter anderem aus Argentinien, Brasilien, Kanada, Chile, Kolumbien, Peru und Mexiko in einer gemeinsamen Erklärung. Sie behielten sich Schritte vor, sollte die Wahl wie geplant stattfinden, erklärten sie am Montag in Mexiko-Stadt. Stellvertretend sagte dazu der Außenminister von Peru, Nestor Popolizio: O-Ton: "Die Wahlen wären nicht fair, transparent und frei, ohne die Teilnahme aller Oppositionsvertreter. Es gibt dort politische Gefangene, und daher gibt es derzeit in Venezuela definitiv keine Bedingungen oder demokratische Garantien, die wir unterstützen. In jedem Falle herrscht dort nicht nur ein autoritäres Regime, sondern es gibt eine Ausbreitung der Diktatur in Venezuela." Der stärkste Rivale von Präsident Nicolas Maduro dürfte am Sonntag Henri Falcon sein, ein Ex-Kampfgefährte des Staatschefs, hier bei einem Wahlkampfauftritt am Montag in der Hauptstadt Caracas. Falcon fordert auch hier angesichts der enorm hohen Inflation, die Löhne und Renten in Dollar auszuzahlen: O-Ton: "Dieses Land hält sechs weitere Jahre mit Maduro nicht aus. Dieses Land kann diese Regierung nicht sechs weitere Jahre ertragen. Deshalb sage ich von hieraus, von Petare, zu Maduro: Fahr doch zur Hölle! Weg mit Maduro! Es lebe Petare. Es lebe Miranda. Es lebe Venezuela." Der Amtsinhaber hingegen liegt laut einigen Umfragen trotz der Krise im Land vorn in der Wählergunst. Nicolas Maduro sagte im Wahlkampf im Ort La Guaira: "Gebt mir 10 Millionen Stimmen, und ich werde Euch zum Frieden führen, zu wirtschaftlichem Wohlstand und Venezuela in ein Kraftwerk verwandeln. Ich schwöre es!" Venezuelas größtes Oppositionsbündnis will die Wahl am Sonntag boykottieren. Es nennt die Abstimmung eine Farce, bei der lediglich die Diktatur von Präsident Nicolas Maduro legitimiert werden solle.