Schon lange hatte das Enthüllungsbuch des früheren FBI-Chefs James Comey für Schlagzeilen gesorgt. Seit Dienstagfrüh ist "A higher Loyalty", das in Deutschland mit dem Titel "Größer als das Amt" verkauft wird, in den US-Buchläden erhältlich. Schon beim Nachtverkauf in Washington D.C. war das Interesse der Kundschaft groß. In dem vieldiskutierten Buch spricht Comey Donald Trump die Eignung für das Amt des US-Präsidenten ab. In einem einstündigen Exklusiv-Interview mit USA Today hatte Comey das noch einmal unterstrichen: "Ich glaube nicht, dass seine geistigen Fähigkeiten unzureichend sind. Ich habe das auch gelesen, von wegen ein wenig Demenz und was auch immer. Das glaube ich nicht. Er scheint jemand, mit einer überdurchschnittlichen Intelligenz zu sein. Er folgt den Gesprächsinhalten und so weiter. Das meine ich nicht. Ich glaube, dass er moralisch ungeeignet ist, Präsident zu sein. Und ich sage das, weil er dazu fähig war, eine moralische Rechtfertigung in Charlottesville zu sehen. Oder über Frauen zu reden und sie so zu behandeln, als ob sie Fleischstücke wären. Und ständig zu lügen. Er ist jemand, dem ein moralischer Handlungsrahmen fehlt. Die meisten Führer, die ich kenne, haben so etwas. Sie treffen schwierige Entscheidungen, in dem sie auf Religion, Philosophie, Logik oder Tradition zurückgreifen. So etwas habe ich noch nie bei Donald Trump gesehen." Trump hatte Comey als unausgeglichenen, aalglatten Typen bezeichnet, der nicht schlau sei. Der US-Präsident bezeichnete Comey gar als Schleimball. Comey werde als der schlechteste FBI-Direktor in die Geschichte eingehen, wütete Trump. Den Verkaufszahlen des Buches wird diese Publicity sicher gut tun. Schon seit Wochen steht das Werk auf den Bestseller Listen des Internethändlers Amazon.