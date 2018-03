In etwa 70 Städten in Deutschland werden die Grenzwerte für die Belastung mit Stickoxiden überschritten. Die Stickoxide stammen in den Städten vor allem aus Diesel-Abgasen. Diese Luftverschmutzung mache die Menschen krank, so das Umweltbundesamt (UBA), das dazu am Donnerstag neue Zahlen vorgelegt hat. Demnach sterben jährlich etwa 6000 Menschen wegen der Stickoxid-Belastung. Zudem seien weitere rund eine Million Krankheitsfälle auf das Reizgas zurückzuführen, sagte UBA-Präsidentin Maria Krautzberger am Donnerstag in Berlin. Krautzberger sagte, Untersuchungen hätten gezeigt, dass Stickoxid aber auch in niedrigerer Konzentration schädlich sei. Da der Verkehr und insbesondere Diesel-Fahrzeuge Hauptverursacher seien, forderte sie, die Grenzwerte so schnell wie möglich einzuhalten. Dazu könnten auch Fahrverbote gehören. "Wir brauchen eine sauberere innerstädtische Mobilität. Angefangen von mehr ÖPNV, mehr Radverkehr, weniger Autos in der Stadt. Und wir müssen verhindern, dass die schmutzigen Autos weiterhin in die Städte reinfahren. Da halten wir tatsächlich die Kennzeichnung für einen zielführenden Weg, weil wir nicht erkennen können, wie Städte anders mit dem Problem umgehen können." Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte Ende Februar Fahrverbote als letztes Mittel für zulässig erklärt. Dies entfachte eine Debatte über eine blaue Plakette, mit der saubere Fahrzeuge gekennzeichnet werden können. Aber auch die Nachrüstung von älteren Dieseln wird heftig diskutiert. Diese wird von einigen Politikern und auch von Umweltschützern schon lange gefordert. Die Autoindustrie setzt dagegen auf Software-Updates und lehnt Hardware-Nachrüstungen bisher als zu aufwendig und nicht zielführend ab.