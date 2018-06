Die Wichtigkeit von Sonnenschutzcremes ist heute unbestritten. Ohne sie drohen Sonnenbrand, lichtbedingte Hautschäden oder Hautkrebs. Was aber dem Menschen Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bringt, kann für andere Lebewesen wiederum schädlich sein: Wenn Lichtschutzpräparate etwa bei Baden in Seen und Meere gelangen, können sie dort für Fische, Korallen oder andere Wasserorganismen gefährlich werden. Britische Wissenschaftler haben nun die Wirksamkeit von natürlich vorkommenden UV-Filtern untersucht und sind bei Algen fündig geworden. Sogenannte MAAs, Mycosporin-ähnliche Aminosäuren, schützen Meeresbewohner, die dauerhaft der Sonne in flachem Wasser ausgesetzt sind. MAAs wie der Stoff Palythin könnten auch menschliche Haut schützen, glaubt Paul Long, Professor für Marine Biotechnologie am King's College in London. "Diese Stoffe können UVA und UVB absorbieren, was ziemlich einzigartig ist für einen einzelne, chemische Verbindung. Darüber hinaus wirken sie auch noch als Antioxidantien. In einem einzigen Molekül haben wir damit drei positive Eigenschaften." Herkömmlicher Sonnenschutz enthält meist synthetische UV-Filter, die im Wasser nicht zerfallen. Die Hälfte der gebräuchlichsten Sonneschutzcremes in Europa wurden von der EU und den Vereinten Nationen als potenziell umweltschädlich eingestuft. Nach Zelltests in der Petri-Schale wollen die Forscher die MAAs nun in klinischen Untersuchungen auch am Menschen testen. Ein Kosmetikkonzern sei für den Sonnenschutz aus Algen auch schon an Bord, so die Wissenschaftler.