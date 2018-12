Klimakonferenz im polnischen Katowice, mitten im Steinkohlegebiet: Zum offiziellen Auftakt der Beratungen auf höchsten Ebenen werden an diesem Montag zwei Dutzend Staats- und Regierungschefs in der polnischen Stadt erwartet. Trotz wachsender internationaler Widerstände sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD, sie erwarte dort Fortschritte. Jeder solle nach dieser Konferenz wissen, was er zu tun habe, wie er Fortschritte beim Klimaschutz messe und transparent mache. Und jeder soll nachvollziehen können, was der andere tue, sagte Schulze laut "Süddeutscher Zeitung". Es gehe nun um gemeinsame Regeln für den Klimaschutz. So entstehe Verbindlichkeit und Vertrauen.