Eine Mini-Kundgebung der Umweltorganisation Greenpeace begleitete die Pressekonferenz von Jens Kerstan am Donnerstag in Hamburg. Der Umweltsenator setzte am Vormittag offiziell die Diesel-Fahrverbote in der Hansestadt in Kraft. Seit Mitternacht dürfen an zwei Straßenabschnitten im Stadtteil Altona nur noch Diesel mit der neueren Abgasnorm Euro 6 fahren. "Und weil alle anderen Maßnahmen, die auf allen anderen Straßen Hamburgs dazu führen, dass wir die Grenzwerte einhalten können, an den beiden Straßen nicht helfen, ist es jetzt auch notwendig, zum letzten und zur Verfügung stehende Mittel zu greifen, nämlich den Durchfahrtsbeschränkungen. Ganz einfach, weil alle anderen Maßnahmen auf diesen beiden Straßen nicht erfolgreich waren." Ohne den Betrug der Automobilhersteller bräuchte man an keiner Stelle der Stadt Durchfahrtsbeschränkungen zu verhängen, sagte der Grünen-Politiker. "Ich finde es äußerst bedauerlich, dass ganz offenkundig dem CSU-geführten Bundesministerium in der Priorität die Gewinne der Autokonzerne wichtiger sind als die gesundheitlichen Belange der Bürgerinnen und Bürger an den betroffenen Straßen und an den Wertverlusten der Dieselfahrzeugbesitzer, die von den Autokonzernen betrogen wurden. Insofern ist es jetzt das, was wir haben, unsere Mittel, ausgeschöpft, um unserer Verantwortung zu gerecht zu werden. Wir haben unseren Job gemacht." Vielen Umweltschützern gehen die Maßnahmen allerdings nicht weit genug. Dadurch würden vor allem die Menschen an den beiden betroffenen Straßen geschützt, sagte der Greenpeace-Sprecher Niklas Schinnerl. "Aber es sind viel mehr Menschen betroffen. Und darum geht es, dass alle ein Recht auf saubere Luft haben. Und deswegen wird das nicht ausreichen. Und dafür brauchen wir einen größeren Aufschlag. Wir brauchen eine Verkehrswende. Da brauchen die Leute Alternativen, auf die sie umsteigen können. Weil sonst bleibt es hier ein bisschen so wie Symbolpolitik, wenn man bei den beiden Straßen bleibt. Obwohl es mich sehr freut für die paar hundert Leute, die hier wohnen." An den betroffenen Straßen will die Polizei während einer Übergangszeit nur stichprobenartig kontrollieren. Später können dann Bußgelder von 25 Euro für Pkw und 75 Euro für Lkw fällig werden. Für Anwohner gelten Ausnahmeregelungen.