Mit dem lauten und bunten Protest gegen eine in ihren Augen verfehlte Klimapolitik erregen die vorwiegend jungen Umweltschützer derzeit wie hier, Mitte März in Berlin, international Aufsehen. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mehrerer deutscher Umweltverbände war das Fazit am Mittwoch ebenfalls sehr durchwachsen. Michael Schäfer vom World Wildlife Fund formulierte das so: "Die Bundesregierung ist zum Klimaschutz-Faultier Europas geworden." Dabei sei Handeln geboten. "Wir fordern deshalb von der Bundesregierung, jetzt noch vor der Sommerpause ein Gesetzespaket zu entwerfen, das in allen Sektoren - Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft, Industrie und Energie - tatsächlich die Klimaziele erreicht, und zwar schnell erreicht. Das erfordert einen Kraftakt. Dieser Kraftakt ist möglich." Tobias Pforte-von Randow vom Deutschen Naturschutzring sprach von bestehenden, "reifen Paketen", die nur das Licht erblicken müssten. "Die Bundesregierung hat Kommissionen eingesetzt, in den unterschiedlichen Sektoren Maßnahmen zu definieren, die alle zu Ergebnissen gekommen sind, die jetzt einfach umgesetzt werden müssten. Und selbst dieses Umsetzen gelingt nicht. Das können wir so länger nicht dulden, das funktioniert einfach nicht. In vielen Sektoren liegen die Maßnahmen letztendlich vor dem Tor, und es müsste einfach nur noch der Ball reingeschossen werden." Die Organisation Germanwatch verwies darauf, dass so vor allem auf europäischer Ebene Tore erzielt werden müssten. Nun ist die Bundesregierung am Ball, erst zu Wochenbeginn hatte allerdings eine von dieser eingesetzte Kommission zunächst einmal keine ausreichenden Klimaschutz-Instrumente für eine Verkehrswende gefunden. Den Beschluss eines Klimaschutzgesetzes strebt die Regierung noch in diesem Jahr an.